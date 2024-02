Morre Tony Goes, jornalista e colunista da Folha de São Paulo, aos 53 anos

O jornalista e roteirista Tony Goes, de 53 anos, faleceu na madrugada desta quinta-feira (15) após tratamento contra um câncer no intestino. O profissional também era conhecido pela coluna diária na Folha de S. Paulo comentando produções do entretenimento.

A morte foi confirmada pelo irmão, o produtor audiovisual Zico Goes. Segundo informações da própria Folha, o colunista passava pelo tratamento desde 2021 e, na última semana, descobriu que o tumor tinha se espalhado para o fígado, o peritônio e outros órgãos. O diagnóstico após o falecimento apontou uma falência hepática por conta das complicações da doença.

Tony Goes deixa o parceiro, com quem era casado havia mais de 30 anos, irmãos e sobrinhos.

História de Tony Goes

Goes nasceu em 1963, no Rio de Janeiro, mas viveu em São Paulo desde criança e se formou como publicitário. No mercado, se especializou em indústria da televisão e acabou escrevendo séries de humor e programas.

No currículo, possui produções como "Santo de Casa", uma sitcom exibida pela TV Bandeirantes, e programas como o extinto "Vídeo Show", da TV Globo. A última assinada por ele foi lançada em 2020 pela HBO, chamada "12 moedas", que investigava mudança de moedas no Brasil em 1822.

Além da TV, Tony Goes tinha acabado de estrear no teatro, com a peça 'Quem Tem Medo de Olga Del Volga?', que ficou em cartaz na boate gay 'Turma O.k.', na Lapa.

"A Folha perde um de seus colaboradores mais bem-humorados, um especialista em cultura pop e televisão e um ser humano incrível", afirmou em nota o diretor de Redação da Folha, Sérgio Dávila.