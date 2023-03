Nasce primeiro filho de Fiorella Matheis e herdeiro da Globo, diz colunista

Nasceu o filho da atriz e empresária Fiorella Matheis com Roberto Marinho Neto, um dos herdeiros do grupo Globo, segundo o colunista da Veja, Valmir Moratelli.

Reservada, ela escondeu a gestação da mídia por alguns meses por ter dificuldade para engravidar. Desde fevereiro, quando completou nove meses, segundo Moratelli, Fiorella ficou ainda mais reclusa.

Ao videocast “Mil e Uma Tretas”, em 2022, Fiorella chegou a revelar que engravidou cinco vezes em um período de oito meses, mas teve dificuldade de manter as gestações.

No entanto, grávida do primeiro filho, contou que a maternidade sempre esteve em seus planos. "Sempre sonhei ser mãe. Tenho cartinha da escola, eu na quarta série, falando querer ter filhos, um marido, cachorros. Sempre esteve no meu imaginário de como seria minha casa e constituir minha família. Tentei programar para que eu estivesse inteira nessa situação".

Casados

Fiorella e Roberto Marinho Neto também têm uma relação reservada. Eles são casados desde 2017. Em 2021, fizeram uma celebração intimista na Itália. É o marido de Fiorella, aliás, que cuida dos trâmites legais do inventário, do patrimônio e das finanças de Gloria Maria.