Namorada de Marta, Carrie Lawrence homenageia jogadora após eliminação do Brasil na Copa do Mundo

Após a eliminação do Brasil na Copa do Mundo feminina, nesta quarta-feira (2), Carrie Lawrence, namorada de Marta, fez uma homenagem à atleta em suas redes sociais. Essa foi a última Copa do Mundo da brasileira.

“Orgulhosa de você, e inspirada por você sempre, meu amor”, escreveu Carrie, nos Stories, na legenda de uma montagem com várias imagens de Marta.

Legenda: Homenagem de Carrie para Marta foi postada nos Stories do Instagram Foto: Reprodução/Instagram

Carrie também é jogadora e companheira de Marta no Orlando Pride, time onde ela atua. Recentemente, a brasileira comprou uma mansão em Orlando, nos Estados Unidos, para morar com Carrie, que tem 26 anos e é americana.