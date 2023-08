Brasil fica no empate com a Jamaica e está eliminada da Copa do Mundo feminina

O Brasil ficou no empate sem gols diante da Jamaica e foi eliminada da Copa do Mundo feminina na Fase de Grupos nesta quarta-feira (2). O jogo ocorreu no Estádio Rectangular Stadium, em Melbourne. O jogo também marcou a despedida da Rainha Marta da seleção brasileira. Além da seleção jamaicana, a França também se classificou.

O empate do Brasil diante da Jamaica e a sua eliminação precoce na copa do Mundo Feminina fez com que a seleção repetisse uma das suas piores campanhas em edições de Copa. Depois de 28 anos, o Brasil voltou a ser eliminado na fase de grupos da Copa do Mundo Feminina. A última vez que o Brasil havia sido eliminada na primeira fase foi em 1995.

Como foi o jogo?

Um primeiro tempo truncado. As jamaicanas fecharam a defesa e apostaram nos contra-ataques diante do Brasil. Apesar de segurar a posse de bola, o Brasil sofreu com a marcação adversária. Marta comandou as ações ofensivas. A camisa 10 teve boas chances, mas com dificuldade de conclusão.

Legenda: Brasil e Jamaica vão empatando em 0 a 0 Foto: WILLIAM WEST / AFP

Antônia, Debinha, Tamires e Adriana também chegaram com perigo, mas não conseguiram converter. A equipe comandada por Pia Sundhage tem apostado em jogadas pelo lado esquerdo. No entanto, erros de passe e pouca criatividade para escapar da marcação impediram as brasileiras de marcar.

Lelê pouco trabalhou na partida, mas defendeu uma bola de Shaw, nome mais acionado pelas jamaicanas. A jogadora teve bons momentos de contra-ataques pelo meio. No entanto, foi parada pela zaga do Brasil.

Jamaica ocupou bem o último terço do campo e dificultou a troca de passes do Brasil, que precisa de mais velocidade para surpreender as adversárias. No último lance de perigo do jogo, Tamires recebeu a bola na frente e chutou com força, mas Spencer saiu bem na defesa. O placar de 0 a 0 seguiu até o intervalo.

O segundo tempo começou com a Jamaica pressionando novamente com Shaw. O Brasil pressionou no ataque. Após cruzamento de Antônia, Tamires chegou por baixo, e a defesa jamaicana evitou as finalizações da Seleção. Kerolin também teve chance, mas Spencer saiu bem.

Marta tentou o drible e caiu na área. Arbitragem não marcou nada. Adriana arrancou em velocidade pela direita. Ela cruzou, mas ninguém apareceu para finalizar. As jogadoras da Jamaica caíram bastante em campo e o jogo foi bastante parado.

Bia Zaneratto entrou para tentar melhorar as ações ofensivas. A jogadora enfrentou a marcação numa jogada, mas perdeu a bola sozinha. Pela Jamaica, Wiltshire e Shaw chegaram com perigo.

Ary Borges também teve boa chance. O Brasil tentou vários cruzamentos, mas não conseguiu ser efetivo. Em cobrança de falta perto da área, Andressa Alves chutou direto nas mãos de Spencer. A seleção seguiu pressionando até o fim da partida, mas não conseguiu marcar para evitar a eliminação precoce na Copa do Mundo.

