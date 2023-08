Com o empate contra a Jamaica, a seleção brasileira foi eliminada da Copa do Mundo feminina na manhã desta quarta-feira, (2), e as jogadoras mostraram tamanho descontentamento através das lágrimas que escorreram em seus rostos. Isso porque o Brasil além de está fora do Mundial, se despede de Marta, que não vai estar no próximo Mundial.

Legenda: Jogadoras do Brasil choram após eliminação diante da Jamaica na Copa do Mundo feminina Foto: WILLIAM WEST / AFP

Essa foi a primeira vez, depois de 28 anos, que o Brasil foi eliminado na fase de grupos da Copa do Mundo feminina.