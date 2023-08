Quem é Rebecca Spencer, goleira da Jamaica que não deixou passar gols do Brasil na Copa do Mundo

Rebecca Spencer, estreante na Copa do Mundo feminina aos 32 anos, deixou seu nome registrado na história da competição, já que não levou gols do Brasil e defendeu todas as boas chances criadas pela seleção brasileira. Ela se tornou a primeira jogadora entre homens e mulheres a não levar gol em um Mundial.

Origens de Rebecca Spencer

A goleira nasceu na Inglaterra, mas tem origem jamaicana. Rebecca apenas assistiu a primeira participação da Jamaica em uma Copa do Mundo, em 2019. Em sua adolescência, a jogadora foi convocada para a base da seleção inglesa e defendeu as categorias sub-19 e sub-20. Em 2016, Rebecca foi chamada para a seleção principal, mas ficou no banco de reservas na partida contra a Estônia.

Quando Rebecca se tornou uma jogadora jamaicana, devido a sua herança por parte de pai, seu sonho de jogar em uma Copa do Mundo se tornou uma realidade. A goleira fez sua estreia em 2021 e não precisou de muito tempo para assumir a titularidade da equipe.

Carreira da goleira

A goleira tem passagens por Chelsea, West Ham, Arsenal e Tottenham, onde está desde 2019.

"Tenho 32 anos, então não estou ficando mais jovem. Mas você sabe, nada realmente me incomoda em qualquer situação. Tenho muita experiência jogando na Inglaterra, então espero poder trazer isso para a Copa do Mundo", disse Rebecca antes do início da Copa do Mundo.

Rebecca, contra a França, na primeira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo, tocou mais de 40 vezes na bola, fazendo cinco defesas durante o jogo. Para o Mundial, a jogadora abriu mão de suas férias para chegar melhor preparada para o torneio.