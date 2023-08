Seleção brasileira masculina fará 1º jogo das eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 em Belém

A caminhada do Brasil para a conquista da sexta estrela já está sendo traçada. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou que a estreia da seleção masculina nas eliminatórias da Copa do Mundo FIFA 2026 será realizada no dia 8 de setembro, no Estádio Mangueirão, em Belém (PA). O jogo contra a Bolívia também será o primeiro sob comando de Fernando Diniz, novo técnico.

Recém-reformado e aprovado pela Conmebol, o Mangueirão tem capacidade para 50 mil pessoas e estacionamento para 9 mil carros.

"As decisões na atual gestão visam unicamente as melhores condições técnicas e de logística para a Seleção Brasileira. Vamos buscar ao longo dessa eliminatória questões que consideramos prioritárias, como deslocamento dos jogadores, desgaste da equipe, menor distância entre os locais das partidas, infraestrutura que traga conforto e segurança para toda a delegação. Além disso, não será analisado um jogo isoladamente, e sim a melhor composição do conjunto das partidas", afirmou o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues.

O retrospecto da seleção masculina jogando no Pará é bom. A última vez que o Brasil atuou em Belém, em jogo válido pelo Super clássico das Américas, foi em setembro de 2011. A Seleção venceu a Argentina por 2 a 0. Doze anos depois, a canarinho está de volta à capital paraense, e a expectativa é de que o resultado seja positivo para o time comandado por Fernando Diniz.