Dinamarca vence Haiti por 2 a 0 e avança para as oitavas da Copa do Mundo feminina

Em jogo com muitos gols anulados, a Dinamarca venceu o Haiti por 2 a 0 e garantiu vaga para as oitavas da Copa do Mundo feminina após 28 anos. As equipes se enfrentaram nesta terça-feira (1), no último jogo da primeira fase do Grupo D.

Aos 6 minutos, as dinamarquesas tiveram um gol anulado. O primeiro válido veio aos 21 minutos, com Pernille Harder, em cobrança de pênalti. Na volta do intervalo, as haitianas pressionaram em busca do empate mas não tiveram sucesso.

Ao final da partida, as dinamarquesas tiveram um segundo gol anulado pelo VAR. No entanto, nos acréscimos, Sanne Troelsgaard achou espaço na defesa do Haiti e selou a vitória.

Classificadas para a próxima fase em segundo lugar do Grupo D, as dinamarquesas vão enfrentar a Austrália. Eliminado, o Haiti perdeu os três jogos disputados na competição.