Após 28 anos, Brasil volta a ser eliminado na fase de grupos

O empate do Brasil diante da Jamaica e a sua eliminação precoce na copa do Mundo Feminina fez com que a seleção repetisse uma das suas piores campanhas em edições de Copa. Depois de 28 anos, o Brasil voltou a ser eliminado na fase de grupos da Copa do Mundo Feminina. A última vez que o Brasil havia sido eliminada na primeira fase foi em 1995.

Essa é a terceira vez que a seleção brasileira deixa a competição ainda na primeira fase. O time acabou eliminado também nas edições de 1991 e 1995. A seleção canarinha disputou as nove edições da Copa do Mundo organizada pela Fifa.

Campanha

A campanha do time comandada por Pia começou com uma vitória de 4 a 0 sobre o Panamá. Porém, a derrota para a França na segunda rodada e o empate para a Jamaica deixaram o time fora das oitavas.

Confira as campanhas do Brasil na Copa do Mundo Feminina: