Marta se despede da seleção brasileira após eliminação do Brasil: 'Para mim é o fim da linha agora'

Após a eliminação do Brasil no empate contra a Jamaica na manhã desta quarta-feira, (2), a camisa 10 da seleção brasileira, Marta, comentou sobre o resultado, sobre o momento do futebol feminino e aproveitou a oportunidade para se despedir da Seleção e das Copas do Mundo.

"A Marta acaba por aqui, não tem mais Copa para a Marta. Eu estou muito grata pela oportunidade que eu tive de jogar mais uma Copa e muito contente com tudo isso que vem acontecendo no futebol feminino do nosso Brasil e do mundo. Continue apoiando, porque para elas é só o começo, para mim é o fim da linha agora",disse.

Depois do jogo Marta falou sobre a seleção brasileira ter se renovada após uma exigência do "povo brasileiro", como se referiu, citou a evolução do futebol feminino e fez um pedido ao final de sua fala.

"É difícil falar em um momento desse, nem nos meus piores pesadelos essa era a Copa que eu sonhava, mas é só o começo. O povo brasileiro pedia renovação, está tendo renovação, acho que a única velha aqui sou eu e talvez a Tami ali próximo de mim. A maioria são meninas que tem muito talento, que tem um caminho enorme pela frente. É só o começo para elas. Eu termino aqui, mas elas continuam. [...] Eu quero que as pessoas no nosso Brasil continuem tendo o mesmo entusiasmo que estavam tendo quando começou a Copa. Que continue apoiando, porque as coisas não acontecem de um dia para o outro. A gente está vendo aqui, seleções que vinham para a Copa do Mundo e tomava de sete, oito, dez e está jogando de igual contra os grandes. Isso mostra que o futebol feminino vem crescendo, isso mostra que o futebol feminino é um produto que da lucro, que da prazer de assistir. Então apoie, continue apoiando", disse a jogadora.

DESPEDIDA DAS COPAS

Essa edição de Copa do Mundo foi a última da Rainha do futebol, Marta se despediu da seleção brasileira após jogar em seis edições do torneio. Eleita seis vezes a melhor jogadora do mundo, a camisa 10 do Brasil e ressaltou que esse seria apenas o começo da trajetória das meninas no Mundial.