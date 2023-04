Namorada de Piqué teria traído ex-jogador com Pep Guardiola, diz jornal

Namorada do ex-jogador Gerald Piqué, Clara Chía teria traído o espanhol com o técnico do Manchester City, Pep Guardiola. A informação é do jornal El Comércio. Segundo a publicação, a traição de Chía ocorreu como vingança a um suposto caso de Piqué com uma advogada.

Separação de Shakira

A modelo é apontada como pivô da separação entre Piqué e a cantora Shakira. Eles teriam tido um caso enquanto o ex-jogador ainda era casado. Piquét e Clara Chía assumiram o namoro em janeiro deste ano, logo após o anúncio de divórcio do espanhol.

Pep Guardiola

Guardiola é casado com Cristina Serra desde 2014. Eles são pais de três filhos. Segundo o jornal El Comércio, Clara Chía conhece Pep Guardiola porque os filhos de ambos frequentam a mesma escola. Guardiola também conhece Piqué, de quem já foi treinador.

Piqué e Clara Chía não se pronunciaram sobre o suposto caso da modelo.