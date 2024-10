Namorada de Liam Payne se pronuncia após morte do cantor: 'Estive completamente perdida'

A influenciadora Kate Cassidy, namorada de Liam Payne, deu o primeiro pronunciamento após a morte do ex-integrante da banda One Direction. Em texto publicado nos stories do Instagram, na tarde desta sexta-feira (18), ela agradeceu por todas as palavras gentis do namorado e revela ter ficado "completamente perdida" nos últimos dois dias.

O cantor morreu na noite da última quarta-feira (16), depois de cair do terceiro andar de um hotel em Buenos Aires, na Argentina. No quarto, foram encontrados diversos resquícios de drogas. Todos os outros integrantes da banda, que conquistou corações entre 2010 e 2016, já deixaram homenagens para ele.

"Obrigado por todas as palavras gentis e amor que foram enviadas para mim. Fiquei completamente perdido. Nada nos últimos dias pareceu real. Peço e oro para que você me dê graça e espaço para navegar nisso em particular. Liam, meu anjo. Você é tudo. Quero que você saiba que eu te amei incondicional e completamente. Vou continuar a amar você pelo resto da minha vida. Eu te amo Liam". Kate Cassidy Namorada de Liam

Morte em queda de hotel

O cantor foi encontrado morto no hotel Casa Sur, em Buenos Aires, na Argentina. Ele teria caído do terceiro andar do hotel. A polícia argentina confirmou a morte.

Veja também Zoeira Louis Tomlinson se pronuncia sobre morte de Liam Payne: 'Perdi um irmão' Zoeira Músicos da banda 'One Direction' dizem estar 'arrasados' com a morte de Liam Payne; veja nota

Conforme o La Nación, as autoridades foram chamadas ao local para conter um "homem agressivo" que poderia estar sob "a influência de drogas ou álcool". Uma autópsia preliminar do corpo do artista revelou que a morte foi instantânea. De acordo com o jornal argentino Clarín, o ex-integrante do One Direction faleceu de politraumatismos cranianos e "hemorragia interna e externa".