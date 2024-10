Louis Tomlinson se pronuncia sobre morte de Liam Payne: 'Perdi um irmão'

O ex-integrante do One Direction, Louis Tomlinson, foi o primeiro membro da banda a se pronunciar sobre a morte de Liam Payne, que faleceu aos 31 anos após cair do terceiro andar de um hotel na Argentina, na noite de quarta-feira (16). Em um texto emocionado, ele afirma estar se despedindo de um irmão e promete estar presente para Bear, filho de Liam. "Serei o tio que ele precisa em sua vida e contarei histórias de como seu pai era incrível".

"Estou arrasado por escrever isso, mas ontem perdi um irmão. Liam era alguém que eu admirava todos os dias, uma alma tão positiva, engraçada e gentil", afirmou, acrescentando que, para ele, Liam sempre foi a parte mais vital do One Direction.

"Liam era um compositor incrível com um grande senso melódico, sempre falávamos em voltar ao estúdio juntos para tentar recriar a química de composição que construímos na banda." Louis Tomlinson Cantor

No texto, ele ainda deixou uma mensagem para Liam, dizendo que foi muito sortudo por ter ele em sua vida e que está "realmente lutando" com a ideia de precisar dizer adeus. "Relembrar todas as milhares de memórias incríveis que tivemos juntos é um luxo que pensei que teria com você para o resto da vida. Eu adoraria dividir o palco com você novamente, mas não foi assim", declarou.

Na banda, Louis era conhecido por ser o mais responsável do grupo, ajudando a mediar conflitos e a manter os outros integrantes unidos. Os dois se conheceram pela primeira vez quando ele tinha 18 anos e Liam, 16.

Pronunciamento de Zayn

O ex-integrante da banda Zayn escreveu um longo texto sobre a morte de Liam. Os dois tinham diversas brigas e passaram um tempo sem se falar. "Liam, me peguei falando em voz alta com você, esperando que você pudesse me ouvir. Não posso deixar de pensar egoisticamente que havia mais conversas para termos em nossas vidas. Nunca cheguei a agradecer por me apoiar em alguns dos momentos mais difíceis da minha vida", escreveu.

Ele destacou a visão positiva de Liam e o sorriso tranquilizador.

"Mesmo sendo mais jovem do que eu, você sempre foi mais sensato do que eu, era teimoso, teimoso e não se importava em contar às pessoas quando elas estavam erradas. Embora tenhamos batido de frente por causa disso algumas vezes, eu sempre respeitei você secretamente por isso", afirmou.

"Perdi um irmão quando você nos deixou e não posso te explicar o que eu daria para apenas te dar um abraço uma última vez e me despedir de você adequadamente e dizer que te amei e respeitei muito. Guardarei as memórias que tenho com você em meu coração para sempre, não há palavras que expliquem como me sinto agora, a não ser devastado". Zayn Ex-integrante da banda

Confira depoimento completo de Louis

"Estou arrasado por escrever isso, mas ontem perdi um irmão. Liam era alguém que eu admirava todos os dias, uma alma tão positiva, engraçada e gentil.

Conheci Liam pela primeira vez quando ele tinha 16 anos e eu tinha 18, fiquei instantaneamente impressionado com sua voz, mas o mais importante, com o passar do tempo, tive a chance de ver o irmão gentil que desejei durante toda a minha vida.

Liam era um compositor incrível com um grande senso melódico, sempre falávamos em voltar ao estúdio juntos para tentar recriar a química de composição que construímos na banda.

E para constar, Liam foi, na minha opinião, a parte mais vital do One Direction. A sua experiência desde tenra idade, o seu ouvido perfeito, a sua presença de palco, o seu dom para escrever. A lista continua. Obrigado por nos moldar, Liam.

Uma mensagem para você, Liam, se você estiver ouvindo,

Sinto-me muito sortudo por ter você em minha vida, mas estou realmente lutando com a ideia de dizer adeus. Estou muito grato por termos nos aproximado ainda mais desde o surgimento da banda, falar ao telefone por horas, relembrar todas as milhares de memórias incríveis que tivemos juntos é um luxo que pensei que teria com você para o resto da vida. Eu adoraria dividir o palco com vocês novamente, mas não foi assim.

Quero que você saiba que se Bear precisar de mim, serei o tio que ele precisa em sua vida e contarei histórias de como seu pai era incrível.

Eu gostaria de ter a chance de me despedir e dizer mais uma vez o quanto eu te amava.

Payno, meu garoto, um dos meus melhores amigos, meu irmão, eu te amo, cara. Durma bem X"