Mulher joga spray de pimenta contra crianças que disseram 'spoilers' do filme Homem-Aranha

Uma mulher teria jogado spray de pimenta contra três crianças que teriam dito ‘spoilers’ durante cenas do filme "Homem-Aranha: Sem Volta Pra Casa", na noite deste sábado (18), em uma sala de cinema do Shopping Higienópolis, em São Paulo.

Após o gás se espalhar pelo ambiente, teria iniciado uma confusão, com várias pessoas correndo do efeito. A mulher teria fugido com o companheiro logo em seguida. O caso foi relatado, nas redes sociais, por dois jornalistas que presenciaram a cena.

O jornalista Bruno Faria disse que 'foi assustador ver as pessoas correndo e tossindo sem parar'. “Três moleques, em duas oportunidades, soltaram spoilers no começo do filme. Eu ouvi algo, mas não identifiquei o que era", lembrou.

"Uma mulher soltou um spray de pimenta na direção deles, dentro da sala, e quando percebeu a besteira saiu correndo com o namorado”, disse.

Foto: Reprodução / Twitter

A repórter Rute Pina contou ter visto as pessoas saírem correndo da sala de cinema, além de compartilhar o relato anônimo de quem viu os espectadores 'tossindo, vomitando e chorando'.

Homem-Aranha 3



Somente no primeiro dia, foram arrecadados R$ 34 milhões com o filme no Brasil. A estreia do terceiro filme da franquia protagonizado por Tom Holland aconteceu na última quinta-feira (16), após muita expectativa dos fãs.

O filme traz o retorno de nomes como o de Jamie Foxx no papel do vilão Electro, de "O Espetacular Homem-Aranha"; e o de Alfred Molina na pele de Doutor Octopus, de "Homem-Aranha 2".



Arrecadação recorde



As previsões também são animadoras para o filme nos Estados Unidos e Canadá, com estimativas de arrecadação em torno de US$ 150 milhões, o equivalente a R$ 854 milhões, somente no fim de semana da estreia.

Se as previsões se confirmarem, será o maior sucesso de bilheteria para uma estreia de Hollywood desde dezembro de 2019, quando foi lançado "Star Wars: A Ascensão Skywalker".

Telegram



