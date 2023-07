Mulher é presa suspeita de fornecer droga que matou neto de Robert de Niro, diz jornal

Uma mulher foi presa suspeita de fornecer as drogas responsáveis pela morte de Leandro De Niro, neto do ator Roberto De Niro. A notícia do falecimento do jovem, de 19 anos, foi dada no dia 3 de julho, no Instagram da mãe dele, Drena De Niro. As informações são do jornal The New York Post.

Segundo o portal, a mulher presa foi identificada como Sofia Haley Marks, de 20 anos, conhecida como Princesa Percocet. Ela teria vendido comprimidos com fenatil, um opioide sintético 50 vezes mais forte que a heroína e 100 vezes mais potente que a morfina, para Leandro.

Investigação aponta que a suspeita é de morte por overdose, já que uma substância branca em pó e outros acessórios no consumo de drogas foram encontrados próximos ao corpo do neto de De Niro.

Vale destacar ainda que Percocet é um dos nomes de outra droga, a oxicodona, usada para tratar dores moderadas e fortes. O remédio é considerado um dos mais perigosos do mundo por conta de seu grau de dependência.

Depoimento da mãe

Ainda conforme o jornal, Drena De Niro, mãe de Leandro e filha mais velha de Robert De Niro, havia declarado que acreditava que o filho morreu após tomar comprimidos misturados com fenatil.

"Alguém vendeu a ele pílulas com fentanil, e a pessoa sabia que havia essa mistura, mas mesmo as vendeu para ele", disse Drena. O médico legista responsável pela necrópsia no corpo de Leandro, porém, ainda não revelou publicamente a causa oficial da morte.

O indiciamento de Sofia por envolvimento na morte de Leandro está marcado para esta sexta-feira (14).