Mulher de homem morto atropelado por influenciador pede Justiça: 'Que o Vitor seja preso'

Bruna Toshiro, esposa de Fábio Toshiro, que foi morto em julho após ser atropelado pelo influenciador digital Vitor Belarmino, participou do “Encontro com Patrícia Poeta”, nesta terça-feira (3), e falou sobre o caso. Fábio foi atropelado pelo influenciador no bairro Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro.

Vitor foi indiciado por homicídio doloso pela Polícia, mas está foragido. Bruna afirmou estar satisfeita com a conclusão do caso, mas quer que o influenciador seja achado.

“Ficamos satisfeitos com toda a conclusão do caso e, agora, para ficarmos satisfeitos mesmo e dar um encerramento dessa história, é que o Vitor seja realmente preso, que ele se entregue ou que a Polícia ache ele”, disse ela.

“Mais uma vez obrigada todo mundo pelo apoio, que eu tenho fé em Deus e com a ajuda de todos vocês, que a gente vai obter êxito e a Polícia vai prender o Vitor o mais rápido possível”, acrescentou.

O fisioterapeuta Fábio Toshiro havia acabado de se casar no dia 13 de julho, quando foi atropelado enquanto atravessava uma avenida do Recreio, na companhia da noiva. Bruna não se machucou no acidente.

Já Fábio foi atingindo pela BMW de Belarmino, que vinha em altíssima velocidade.