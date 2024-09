Influencer que atropelou noivo após casamento é indiciado por três crimes; homem segue foragido

O influenciador Vitor Vieira Belarmino, que atropelou e matou um fisioterapeuta no Rio de Janeiro, foi indiciado por homicídio doloso pela Polícia Civil do RJ. O caso foi registrado no último dia 13 de julho, no bairro Recreio dos Bandeirantes.

Fábio Toshiro Kikuda foi atropelado ao atravessar a Avenida Lúcio Costa com a noiva, Bruna Toshiro, sendo atingido pela BMW de Belarmino. Segundo informações policiais, o influenciador estava em altíssima velocidade. Já Fábio Toshiro tinha saído do próprio casamento horas antes.

Imagens das câmeras de seguranças presentes na via captaram o momento do acidente. Nelas, o fisioterapeuta parece se desequilibrar, sendo atropelado pelo veículo que, segundo testemunhas, estaria em alta velocidade e praticando direção perigosa. Ele faleceu ainda no local.

Investigação do caso

O influenciador segue foragido mesmo quase 2 meses depois do acidente. O inquérito aponta que ele estava a 109 km/h na hora do impacto, mas chegou a 160 km/h antes do acidente, ainda que o limite de velocidade da via seja 70 km/h.

Vitor Vieira Belarmino também foi indiciado por fuga do local do acidente, além de omissão de socorro. Também responderão pelo último crime citado as passageiras do veículo. São elas Amanda Camargo e Silva, Mirelly da Silva Campos, Julia Teixeira de Sousa, Débora Letícia da Silva Paz e Karolayne Melo Fernandes Ferreira.

Ao todo, 13 testemunhas foram ouvidas, mais de 20 vídeos foram apreendidos e 10 laudos periciais foram desenvolvidos em meio à investigação. Segundo dados policiais, caso o veículo estivesse na velocidade permitida, ele teria conseguido frear o carro antes do impacto.

A defesa de Vitor Vieira Belarmino chegou a declarar que o influenciador não estava alcoolizado e estaria trafegando dentro da velocidade permitida no momento do acidente. Além disso, afirmou que ele não teria prestado socorro por ter ficado em choque e com medo do linchamento.