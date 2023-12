Motorista que atropelou Kayky Brito anuncia que deve se candidatar a vereador nas próximas eleições

O motorista de aplicativo que atropelou o ator Kayky Brito, Diones da Silva, 41 anos, declarou que pretende se candidatar a vereador no Rio de Janeiro. Em stories gravados no Instagram, neste sábado (2), disse que o plano é para as próximas eleições.

"É algo que já venho conversando com pessoas influentes, em off, né? Mais para a frente isso vai ser formalizado", afirmou, adicionando um e-mail para contatos de publicidade.

Segundo ele, a decisão ocorreu após ver a vida mudar. Apesar de não ter culpa no acidente, diversos internautas contribuíram com uma vaquinha virtual para ajudá-lo com as despesas do carro envolvido no acidente. Ele conseguiu comprar um outro veículo, sendo um Nissan Kicks 2024.

O motorista tem feito publicidades nas redes sociais para os quase 200 mil seguidores. Ele posta conteúdos motivacionais e divulga as marcas que o atendem, como a clínica de estética que fez uma harmonização facial.

Relembre o acidente

O ator da Globo foi atropelado no dia 2 de setembro, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. O artista foi socorrido e levado para o Hospital Miguel Couto, no Leblon, também na cidade. De acordo com a Secretaria de Saúde Municipal carioca, o ator teve politrauma corporal e traumatismo craniano. O estado dele foi considerado gravíssimo.

Durante os primeiros atendimentos, Kayky apresentou problemas na respiração. No hospital, ele está internado no Centro de Terapia Intensivo (CTI).