Morre Taylor Wily, astro de Havaí-Cinco-O, aos 56 anos

O astro de "Havaí Cinco-0", Taylor Willy, morreu aos 56 anos, na madrugada da última quinta-feira (20). O ator também já foi lutador de sumô e lutou UFC durante a juventude. Até o momento, a causa da morte não foi revelada.

Além de dar vida a Kamekona na série policial, o ator também fez aparições em outras séries de TV filmadas no Havaí, como "Magnum P.I" e "One West Waikiki".

Taylor deixa sua esposa Halona e dois filhos.

Vários colegas e fãs prestaram homenagens ao ator nas redes sociais. Sem descrição, a filha publicou uma foto com o pai no Facebook no dia do seu falecimento.

No Instagram, o produtor Peter M. Lenkov disse estar de "coração partido", em uma publicação com uma foto de ambos. Mais tarde, na mesma conta, publicou um vídeo com várias fotos dos dois e de Taylor Wily sozinho com uma dedicatória mais longa, onde diz que eram "família".

Ator também era lutador

Além de ator, ele também teve uma carreira anterior como lutador de sumô e MMA. O havaiano ficou marcado por competir no UFC 1 e por ser um dos protagonistas da primeira luta oficial da companhia.

Em sua juventude, o havaiano impressionava por seu porte, já que era lutador de sumô. No MMA, ele competiu apenas uma vez e foi pelo UFC. Ele lutou no primeiro evento da organização, realizado em 1993.

Sua filmografia começou em 2004, e em 2008 apareceu no filme de comédia Forgetting Sarah Marshall, onde interpretou um funcionário de um hotel que fez amizade com o personagem principal interpretado por Jason Segel.

Seu papel mais conhecido é como Kamekona Tupuola na série "Hawaii Five-0", que durou de 2010 a 2020. Kamekona é um ex-detento que se torna informante e proprietário de um negócio de camarões, um papel que trouxe grande visibilidade e popularidade a Wily.