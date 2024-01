Morre o diretor Norman Jewison, de 'Feitiço da Lua', aos 97 anos

Norman Jewison, diretor da comédia romântica "Feitiço da Lua" e do drama racial "No Calor da Noite", morreu, aos 97 anos, em sua casa, em Los Angeles, nos Estados Unidos, no último sábado (20). A morte dele foi confirmada pelo publicitário da família ao New York Times, nesta segunda-feira (22).

O cineasta possuía mais de 50 anos de carreira na indústria artística. Jewison nasceu em 1926, em Toronto. Ele começou a carreira atuando para o rádio e teatro.

Também trabalhou em programas de televisão canadenses. Em 1958, se mudou para Nova York e passou a dirigir por duas temporadas o show Your Hit Parade.

Ao longo da carreira recebeu um prêmio BAFTA, três Globos de Ouro e um Emmy. Ao Oscar, o diretor foi indicado sete vezes e venceu apenas em 1999, na categoria Memorial Irving G. Thalberg, prêmio concedido a constante produção de filmes de qualidade.

Durante sua carreira, Jewison era conhecido por abordar questões sociais e políticas durante suas obras.