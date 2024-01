Madonna deve vir ao Brasil para shows ainda em 2024, diz produtor

Madonna deve vir ao Brasil com a turnê "The Celebration Tour", ainda em 2024, conforme afirmou o produtor William Orbit, nas redes sociais, nesta segunda-feira (22). Orbit, que já produziu sucessos com a artista, afirmou que um novo álbum será impossível no momento.

"Só que com uma turnê até o outono [entre setembro a novembro no Brasil], com o Brasil agora na agenda, isso é improvável de acontecer. É muito difícil fazer shows todas as noites e dar tudo de si", revelou o produtor de "Ray of Light", no Instagram.

A última vez da rainha do pop no Brasil foi em 2012 com a turnê "The MDNA Tour". Nas redes sociais, fãs celebraram a possibilidade de shows da cantora no país.

"Tô achando que a Madonna vai fazer vários shows no Brasil… O jeito que o William Orbit falou no Instagram, como se ela fosse ficar muito tempo aqui com a turnê", refletiu um fã no X, antigo Twitter.

"Remarcando minha passagem para São Paulo para dezembro. Espero que até lá, Beyoncé ou Madonna anunciem shows aqui para eu gastar essa passagem", escreveu outro internauta.