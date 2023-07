Morgan Freeman não participa de lançamento de série após diagnóstico de infecção

Conforme informações do site TMZ, Morgan Freeman não irá participar da turnê de lançamento da série “Special Ops: Lioness”, da qual é protagonista ao lado de Zoe Saldana e Nicole Kidman, após ser diagnosticado com uma “infecção desagradável e contagiosa”.

O ator estava programado para viajar pelo Reino Unido com as atrizes, mas desistiu após apresentar febre e receber o diagnóstico do médico.

O artista de 84 anos convive contra a fibromialgia desde 2008, após se machucar em um acidente de carro quase mortal. Inclusive, na cerimônia do Oscar desse ano, Freeman apareceu com uma luva de compressão preta devido à doença.