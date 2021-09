Modelo cearense Valentina Sampaio brilha no MET Gala 2021

A modelo cearense Valentina Sampaio brilhou com um vestido longo no tapete vermelho do MET Gala 2021, na noite desta segunda-feira (13), no Metropolitan Museum of Art, em Nova York.

Assinado por Iris van Herpen, a peça tem um tecido metalizado e com textura, além de fenda e recortes. Valentina Sampaio também usou um maxbrinco para arrematar o look.

Nas redes sociais, internautas elogiaram a escolha da top model.

Veja a repercussão:

Confira os vídeos que ela postou antes do evento:

Quem é Valentina Sampaio

Filha de um pescador e uma professora, a modelo nasceu em Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza. Valentina foi a primeira modelo transgênero da Victoria’s Secret. Também tem no currículo trabalhos para importantes grifes como Marc Jacobs, Balmain e L’Oréal.

A modelo foi lançada pela Joy Model, mesma agência de Lais Ribeiro, única Angel brasileira da grife. Em março de 2017, a cearense foi capa de histórica edição da Vogue Paris.

Intitulada “A Beleza Transgênera”, a edição trouxe Valentina em duas versões de capa, além de editorial de 18 páginas e perfil, consagrando-a a primeira modelo transgênero a estrelar a capa da publicação.

Ainda em 2017, foi protagonista do longa-metragem “Berenice Procura”, ao lado de consagrado elenco composto por nomes como Vera Holtz, Eduardo Moscovis e Claudia Abreu, e desfilou na semana de moda francesa para a L’Oréal Paris, ao lado das icônicas atrizes Jane Fonda e Helen Mirren.