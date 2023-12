Modelo acusa Guilherme Holanda, do No Limite, de agressão doméstica; veja vídeo

A modelo Laiz Elizíario denunciou o namorado Guilherme Holanda, ex-No Limite 2023, por agressão. Ela fez um desabafo no Instagram nesse último sábado (2) com uma série de registros onde mostra mensagens, vídeos e até imagens de hematomas.

"Se não fosse PRA ELE, COM ELE, POR ELE… SEMPRE dava briga! Brigas horríveis! Eu me relacionava com um NARCISISTA e eu não conseguia enxergar o quão mal isso estava me fazendo há meses", relata.

Segundo a publicação, a briga exposta nos vídeos ocorreu entre a última quinta-feira (30) e a sexta-feira (1º), após a atriz sair para comemorar um trabalho musical de um amigo no Rio de Janeiro. Guilherme mandou mensagem dizendo que Laiz saiu para "rebolar no meio de macho" e chegou a aparecer de surpresa no local da comemoração.

Veja o relato:

O casal estava junto desde março deste ano. "Nossa vida era uma montanha-russa de céu e inferno constante (ele chamava isso de intensidade). Até porque um homem controlador/abusivo não vai chegar tratando a pessoa mal, muito pelo contrário, ele me fazia sentir especial. Eu era apaixonada e amava muito ele", desabafa.

Medida protetiva

Laiz ainda publicou foto do Boletim de Ocorrência, do exame de corpo de delito e do pedido de medida protetiva. No último vídeo da galeria de publicações, Guilherme aparece com suas malas deixando a casa que morava com a modelo.

Ela conta que quando foi à delegacia prestar queixa contra o agressor descobriu que ele já tinha outras denúncias por"atos horríveis que ele fez por aí e nunca contou".

Nos comentários da publicação, inclusive, há pessoas que declaram que Laiz não foi a primeira vítima de Guilherme: "Ele agrediu minha amiga. Presenciei uma cena horrível. Me solidarizo por você mana. Ele tem que ser exposto!".

Na aba "destaques" em seu perfil, Laiz falou mais sobre seus sentimentos em relação ao caso e expôs prints de mensagens que recebeu de outras mulheres que foram agredidos e até assediadas por Guilherme.