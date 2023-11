Mingau tem melhora em quadro neurológico e pode receber alta em breve, diz boletim médico

Há quase 80 dias hospitalizado, o baixista Rinaldo Oliveira Amaral, 56 anos, mais conhecido com Mingau, tem tido progressiva melhora em seu quadro neurológico e pode vir a receber alta em breve.

Segundo boletim médico divulgado pelo Hospital São Luiz do Itaim, onde ele se encontra internado, o artista está passando por tratamento com antibióticos, após ser diagnosticado com infecção pulmonar. “O paciente Rinaldo Amaral (Mingau) segue internado na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital São Luiz – Unidade Itaim, da Rede D’Or. Apresenta evolução progressiva no quadro neurológico e segue recebendo suporte clínico e fisioterapêutico”, diz o boletim.

Veja também

O comunicado, então, finaliza: “Neste momento, está em tratamento com antibióticos para combater uma infecção pulmonar, comum em casos de internação prolongada. O quadro é considerado estável, e há possibilidade de alta nas próximas semanas”.

Vaquinha online

Com o objetivo de custear os gastos com o tratamento do baixista, a família do músico deu início a uma vaquinha online. Intitulada “Juntos pelo Mingau”, a campanha foi lançada, em 10 de novembro. A meta é arrecadar R$ 600 mil. Desse valor, R$ 320 mil são para pagar as despesas das duas cirurgias pelas quais o músico já passou. Além disso, serão R$ 15 mil para uma cadeira de rodas e R$ 3 mil para a compra de luvas robóticas para a reabilitação.

O restante será utilizado na próxima cirurgia de Mingau, que deve acontecer em até seis meses. O procedimento será a colocação de uma prótese, informa a página da campanha de financiamento coletivo.

Relembre

Mingau teve o carro alvejado em setembro deste ano enquanto passava pelo bairro Ilha das Cobras, em Paraty, no Rio de Janeiro. As investigações da polícia apontam que o crime tenha sido cometido por traficantes que comandam a região. O carro do músico era de grande porte, cor escura e tinha película nos vidros, o que dificultava a identificação do motorista.

O suspeito de atirar em Mingau, Pablo William da Silva Mostarda, de 28 anos, foi preso em outubro, em Taubaté (SP).