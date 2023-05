Menina de 3 anos viraliza após conversar com porteiro em Brasília: 'eu assino'

Uma menina de três anos viralizou após confirmar com o porteiro que uma encomenda poderia subir, em Brasília. Lulu já conta com mais 3 milhões de seguidores nas redes sociais.

Lulu é filha de um casal de jornalistas que documentam momentos espontâneos da vida da pequena. Em um dos vídeos virais, a menina é filmada conversando com o porteiro, a colocar uma encomenda no elevador que ela iria receber. "Deixa que eu assino".

A mãe da menina ainda pede para resolver a situação, mas Lulu não deixa. Conforme os pais dela, Maju Mendonça e Arthur Luís Cardoso, em entrevista ao g1, a menina já conseguia se expressar antes de falar.

"Ela se comunicava, se expressava muito bem. Mas não foi uma criança que falou rápido. Ela falava o 'bebenês' dela. Só falou mesmo depois dos dois anos", contaram.

O primeiro vídeo da menina que viralizou foi na conta do TikTok pai dela. Agora, ele acumula 2 milhões de seguidores. Já a mãe, acumula 1,8 milhão no Instagram, com vídeos com mais de um milhão de visualizações. Lulu nasceu em março de 2020.