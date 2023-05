Sarah Aline, do BBB23, revela detalhes da relação com Ricardo Alface, após estreia no SPFW

A psicologa e ex-Big Brother Brasil 23, Sarah Aline, aproveitou a estreia na passarela do São Paulo Fashion Week (SPFW 2023) para comentar sobre a relação com o colega de confinamento, Ricardo Alface.

"A nossa amizade que a gente sempre falou dentro da casa é muito carinhosa, muito respeitosa, ela existe aqui fora nesse modelo e tem sido muito legal. A gente está se respeitando, respeitando o nosso momento", disse Sarah, em entrevista ao Gshow.

A ex-BBB ainda comentou sobre o que ela acha essencial em uma relação. "Eu, Sarah, principalmente, acredito muito que as relações precisam ter muita confiança e a gente está começando a descobrir a nossa confiança no trabalho, um com o outro. Então, talvez hoje não se encaixe nesse modelo tão monogâmico", relatou a ex-sister.

O casal iniciou um romance durante a edição 23 da casa mais vigiada do Brasil. "A gente brincava [no BBB 23] com essa nossa amizade. Tenho vários amigos que, enfim, já tivemos essas relações também. Para mim é algo bem tranquilo, a gente tem muito respeito, muito carinho, um pelo outro", explicou.

'Vive dentro de mim a mulher do povo'

Sarah Aline estreou no São Paulo Fashion Week pela marca Thear. A psicologa se uniu aos colegas ex-BBBs Marvvila, Fred Nicácio, Gabriel Santana e Tina Calamba que já passaram pela passarela.

A osasquense refletiu sobre o desejo de infância de se ver na moda algum dia. "Desde quando era mais nova, tinha muito desejo de poder me ver na moda. Mas imaginar que estaria desfilando no São Paulo Fashion Week é um sonho muito grande", refletiu.

A marca, que trata com temas como etarismo, sustentabilidade e durabilidade, marcam um espaço no coração de Sarah. "Eles estão se baseando também no conceito de Cora Coralina, num poema dela de 'Todas as Vidas', que é um poema lindo, muito forte, já conhecia". A ex-BBB atravessou a plataforma com a frase "Vive dentro de mim a mulher do povo", escrita no colo.