Menina com câncer morre 3 dias após realizar último desejo, de assistir ao filme do Homem-Aranha

A menina Sophia Vitória, de 12 anos, faleceu três dias após realizar seu último desejo, o de assistir ao filme Homem-Aranha: Sem Volta para Casa. Com câncer terminal, ela mobilizou médicos e familiares para ver o longa-metragem e ganhou uma sessão especial da empresa Kinoplex. As informações são do portal Metrópoles.

A morte da menina foi confirmada pelo Hospital Pediátrico da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

Poucas horas antes de voltar ao hospital já com o quadro agravado, Sophia recebeu uma surpresa do ator Willem Dafoe, que interpreta o vilão Duende Verde. O astro mandou um vídeo especial para a menina.

“Uma amiga me falou sobre você. Sei que você é uma grande fã do Homem-Aranha. Sei que você viu o filme. Eu só queria dizer olá e contar que estou pensando em você e te mandando o meu amor de onde estou, na Itália”, diz o ator, que preferiu não tornar público o material.

Em julho deste ano, a família de Sophia descobriu que a menina tinha um grave aplasia medular na menina. Conforme a mãe, os sintomas iniciais que ligaram o sinal de alerta foram: dor de cabeça, fraqueza, taquicardia e fluxo menstrual intenso.