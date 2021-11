Melody rebate crítica de Anitta sobre fake news: 'Aprendi com você'

A cantora Melody, de 14 anos, rebatou as críticas feitas sobre ela por Anitta durante o podcast de Virginia e Camila Oures nesta semana. Na ocasião, a dona do hit 'Envolver', acusou Melody de produzir fake news.

Por meio do Instagram nesta quarta-feira (24), Melody disparou: "Sobre inventar fake news, aprendi com vocês vendo seus lançamentos".

Crítica de Anitta foi sobre a carreira da artista teen, pontuando que ela precisa parar de "fazer comédia" e se dedicar a cantar "bem, profissionalmente".

"Mas acho que tem que ter a estratégia certa, não ficar inventando fake news, comédia, essas maluquices, não", comentou.

"Serei maior que você", diz Melody

No post de resposta, Melody ainda comentou a fala da colega artista sobre ela ter recusado ser agenciada por Anitta: "Ela já falou que não quer, que ela é maior do que eu e tá tudo bem. Eu não sou a rainha do universo, outras pessoas podem fazer dela um ícone do Brasil", disse Anitta.

"Nunca falei que sou maior que você, falei que serei maior que você um dia, sobre vc me agenciar sempre falei que adoraria mas se fosse agora, pois daqui a 4 anos não sei mas creio que meu nome já será maior que o seu", respondeu Melody.

A adolescente finalizou agradecendo os elogios: "Respeito sua opinião no resto até na parte que me esnoba, não ligo pois no fundo sei que vc também é minha fã assim como eu sou sua, te amo".