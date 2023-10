Mel Lisboa assume relacionamento com o fotógrafo André Hawk

A atriz Mel Lisboa usou as redes sociais para contar aos seguidores que está namorando o fotógrafo André Hawk. A postagem foi feita nesse domingo (8).

Neste ano, a artista terminou o casamento de 15 anos com o músico Felipe Rosseno, pai de seus dois filhos, Bernardo e Clarice.

Veja também

No Instagram, Mel publicou uma foto ao lado de André com a legenda “muita coisa”. Já o fotógrafo postou outro clique do casal, em que eles aparecem abraçados, e escreveu: “coisa mais linda”.

André, além de fotógrafo, é cineasta, e costuma compartilhar em suas redes sociais os trabalhos que faz com artistas renomados, entre eles Xuxa e Paolla Oliveira.