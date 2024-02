MC Saci foge após supostamente promover carnaval clandestino em BH, diz Polícia

MC Saci é procurado pela Polícia Militar de Minas Gerais, suspeito de fechar uma avenida e promover um "carnaval clandestino" para divulgar uma música. O caso, investigado como "perturbação do sossego", aconteceu na tarde dessa quinta-feira (1º), no Centro de Belo Horizonte.

O evento foi compartilhado pelo próprio funkeiro em suas redes sociais. Segundo o g1, as imagens que chamaram para a folia mostravam ele jogando dinheiro para um grupo de pessoas e bailarinos dançando em meio aos carros.

A movimentação estranha na avenida Oiapoque chamou a atenção das autoridades de segurança que monitoram a área porque não havia registro de autorização da festa nos sistemas dos órgãos públicos.

No local, policiais militares deram voz de prisão a quatro homens. Dois deles foram presos em flagrante e levados para para prestar depoimento na delegacia. Os suspeitos estavam com dois socos-ingleses, uma arma ilegal, uma faca, R$ 5,4 mil em espécie e um dos carros utilizados na ação. MC Saci e outro suspeito fugiram.

Divulgação de álbum

Em seu perfil no Instagram, o MC publicou nesta sexta-feira (2) um vídeo em que aparece pilotando um quadriciclo com as calças abaixadas. Na legenda, escreveu, entre aspas: "Ele vai se pronunciar". Em seguida, publicou o link do seu novo álbum, intitulado "Funktroit, Vol. 1".

O disco tem faixas em parceria com Djonga e MC Carol, por exemplo.