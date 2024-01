MC Bin Laden foi expulso de casa e adotado aos 18 anos; conheça história do participante do BBB 24

Confinado no BBB 24 como um dos participantes do Camarote, o cantor MC Bin Laden teve uma infância humilde e difícil na Zona Leste de São Paulo.

Os pais do funkeiro, de 30 anos, se separaram quando ele tinha nove anos, e ele ficou morando com a mãe. Aos 11, ela o expulsou de casa e ele passou a morar com o pai. Jefferson Cristian de Lima chegou a passar fome e, aos 16 anos, deixou os estudos para fazer bicos como auxiliar de pizzaiolo e depois de vendedor de tênis na rua 25 de março, em São Paulo.

Já aos 18 anos, foi adotado pela pastora Mariza Ventura, que considera sua mãe de coração. Segundo entrevista dela à revista Quem, os dois se conheceram em uma gravadora onde ele dormia.

"Ele pediu um abraço do nada. Ali me apaixonei por ele como mãe loucamente. Comecei a cuidar dele, a lavar suas roupas e a levar comida que ele não tinha", disse ela à revista.

Cantor pediu para entrar para o tráfico

Antes de estourar, em 2015, o funkeiro chegou a pedir para entrar no tráfico, segundo entrevista dada por ele em 2022.

"Passava muita fome, muita dificuldade, e eu pedi para entrar com a rapaziada [no tráfico]. Eu já cantava uns funks, normalmente a gente fazia a alegria da rapaziada, e o pessoal falou 'pô, mano, não entra não. Vocês são os caras que fazem a alegria pra gente'", contou o artista.

Durante o bate-papo, ele também revelou sobre um período de depressão que viveu e contou que conseguiu encontrar forças na família e na religião para se recuperar.