Após conversa com psicóloga, Vanessa Lopes permanece no BBB 24, diz Tadeu Schmidt

Após Vanessa Lopes se envolver em polêmicas, nesta quinta-feira (18), diversos internautas se preocuparam com a saúde mental da sister. Para tranquilizar o público, o apresentador do BBB 24, Tadeu Schmidt, explicou que ela está recebendo acompanhamento psicológico e segue no jogo.

"Hoje o dia, todas as atenções se voltaram para Vanessa Lopes. A Vanessa começou a questionar tudo que estava acontecendo dentro da casa e com ela. Entrou no dilema de apertar ou não apertar o botão da desistência. Os outros participantes ficaram preocupados, acolheram a Vanessa, e tentaram acalmá-la", disse.

"A Vanessa já tinha conversado com a nossa psicóloga ontem, e a nossa equipe segue acompanhando bem de perto. Agora a pouco a gente voltou a conversar com a Vanessa e ela segue no jogo", tranquilizou Tadeu.

Durante a madrugada de quinta, a influenciadora apareceu falando sozinha e compartilhando teorias curiosas sobre o jogo. Tentando entender os rumos que o reality está tomando, Vanessa levantou hipóteses sobre a decoração da casa e até cogitou a possibilidade de a cantora Ludmilla ter lhe mandado uma indireta durante sua apresentação na casa, na semana passada.

REAÇÃO DA WEB

Nas redes sociais, as teorias de Vanessa viralizaram rapidamente. “Ela tá parecendo o personagem do Leonardo DiCaprio em ‘A Ilha do Medo’”, brincou um perfil.

Outra pessoa mostrou-se preocupada com a saúde mental da influenciadora: “Vi os vídeos dela dessa madrugada e, sinceramente, ela não tá bem psicologicamente, precisa de atendimento urgente. Não sei o que pode acontecer se ela continuar assim na casa”.

Alguns fãs do reality, no entanto, acreditam que o comportamento da tiktoker é uma estratégia. “Tá é jogando com todo mundo, a edição mostrou, ontem, ela falando que está jogando. Ela vai esperar a Alane espalhar e depois colocar a casa toda contra a Alane, vai vendo”, escreveu um internauta.