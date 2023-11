Matt LeBlanc faz homenagem a Matthew Perry e relembra momentos em Friends: 'nunca me esquecerei'

O ator Matt LeBlanc, o Joey da série 'Friends', fez uma homenagem emocionante ao amigo Matthew Perry, que foi encontrado sem vida no último 28 de outubro, em uma banheira de hidromassagem.

Por meio de uma publicação no Instagram nesta terça-feira (14), o artista relembrou momentos ao lado do parceiro de cena, com quem dividiu muitos momentos na vida pessoal e profissional. Ele se despediu pela última vez do amigo e ainda fez uma piada interna entre os dois.

Veja também

“Matthew, é com o coração pesado que digo adeus. O tempo que tivemos juntos foi, honestamente, um dos meus favoritos da vida”, começou o ator na homenagem. “Foi uma honra dividir o palco com você e te chamar de amigo. Vou sempre sorrir quando pensar em você, e nunca me esquecerei. Nunca. Abra suas asas e voe, meu irmão. Você está finalmente livre. Muito amor. Acho que você vai ficar com as 20 pratas que me deve”, escreveu Matt na legenda da publicação, que já recebeu mais de 100 mil comentários.

Veja publicação

Na postagem, LeBlanc reuniu fotos de diversas cenas com Matthew, em que contracenavam em Friends, e ao lado de todo o elenco, que conta ainda com Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, David Schwimmer e Courteney Cox. A série foi ao ar durante dez anos, entre 1994 e 2004.

ENCONTRADO EM BANHEIRA

Fontes próximas ao ator disseram ao E! online que, no dia da morte, o ator havia feito exercícios pela manhã e, pela tarde, feito um pedido a seu assistente, que ao retornar o encontrou morto.

"Uma pessoa trouxe a cabeça do homem acima da água e o levou até a borda, então os bombeiros o removeram da água ao chegarem, mas ele já havia falecido", disse o capitão e porta-voz do Corpo de Bombeiros, Erik Scott.

Na sexta-feira (3 de novembro), os atores principais de "Friends", Jennifer Aniston, Courteney Cox, David Schwimmer, Matt LeBlanc e Lisa Kudrow, compareceram ao funeral do ator, no Forest Lawn Memorial Park, um cemitério em Hollywood.

"Estamos tão devastados pela perda do Matthew. Éramos mais do que colegas de cast, éramos família. Há muito para dizer, mas, agora, nós precisamos de um momento de luto para processar essa perda irreparável", disseram os colegas em um pronunciamento oficial.

CAUSA INCONCLUSIVA

Apesar da divulgação da certidão de óbito, as causas da morte de Matthew Perry continuam inconclusivas. O ator já havia enfrentado o abuso de álcool e outras substâncias ilícitas.

Mas, no dia da morte, as autoridades não encontraram nenhuma droga ilícita. O resultado dos exames toxicológicos ainda não foi divulgado pelo Instituto Médico Legal de Los Angeles.