Marta faz 'T' em homenagem à namorada Toni Pressley nas Olimpíadas

Em plena estreia do Brasil nos Jogos Olímpicos, Marta comemorou dois gols na vitória sobre a China por 5 a 0 fazendo um "T" com os braços. Na internet, alguns fãs da atleta ficaram com dúvida sobre significados.

"É uma homenagem para Toni [Pressley, jogadora americana namorada da Marta]", declarou Marta ao fim do jogo.

Brasil x China Jogada Com show de Marta, Brasil goleia China por 5 a 0 na estreia do futebol feminino nas Olimpíadas

A jogadora fez o "T" nos dois gols. Ela até poderia ter feito o terceiro, mas deixou Andressa Alves cobrar o pênalti também numa homenagem à companheira de seleção, que está nos Jogos Olímpicos por causa da mudança na regra, que permitiu a inclusão das suplentes.

"Não tem vaidade aqui. A Andressa estava querendo bater, ela merece por tudo o que aconteceu para estar aqui. Mas se tivesse perdido...", brincou ao fim do jogo.