Marlene Mattos deve R$ 1,4 milhão à Receita Federal, diz site

Conforme reportagem publicada pelo Uol, a empresa Dois MS Produções Artísticas LTDA, que tem Marlene Mattos como uma das sócias, acumula R$ 1.477.250,66 em dívidas com a Receita Federal. O valor é resultado de débitos tributários gerais e encargos previdenciários obrigatórios.

Procurada pelo site, a empresária se manifestou por meio de seu advogado, Luis Mario Fernandes. "Essa empresa não funciona há mais de 15 anos e estamos tratando dessas questões com todas as cautelas necessárias. No momento não tenho maiores detalhes para lhe passar", justificou ele.

Segundo a informação da Receita, a empresa Dois MS está associada à categoria “artes cênicas e espetáculos”. O CNPJ, no entanto, aparece como inapto no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica.

Documentário

Marlene Mattos se tornou assunto nos últimos dias após o lançamento da série documental “Xuxa, o Documentário”, já disponível no Globoplay. Marlene e a apresentadora se reencontraram em frente às câmeras após anos sem se falarem.