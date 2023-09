Marlei Cevada, de 'A Praça é Nossa', é internada em UTI após desmaiar em casa

Conhecida por integrar o elenco do programa “A Praça é Nossa”, a humorista Marlei Cevada foi internada em uma Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) após sofrer um desmaio repentino, no último sábado (2). Devido ao problema de saúde, a interprete da personagem Nina anunciou pausa na agenda de shows por tempo indeterminado.

Nas redes sociais, a artista explicou o que aconteceu para os seguidores: “No sábado a tarde, eu tive um desmaio repentino no banheiro de casa [...] Fui pro hospital para checar a cabeça e, lá, tive outro apagão. Aí fui direto para UTI, onde estou até agora”.

Na publicação, Marlei ainda revelou que está realizando diversos exames para descobrir o que provocou os desmaios, e que, no momento, focará em sua recuperação, cancelando a agenda de shows.

“Agora estou me cuidando, algo que estava adiando há tempos. Vou cuidar da Marlei, para Marlei poder cuidar da Nina e do Sangue. No momento, é um turbilhão de pensamentos, mas… Eu só preciso de uma pausa para me cuidar. Tá tudo sob controle!”, afirmou.

Nos comentários da postagem, os fãs da artista se solidarizaram com o quadro de saúde da humorista. “Te amamos, Marlei! Que papai do céu te abençoe para que você fique bem logo, para continuar nos proporcionando momentos de risos e felicidade”, escreveu uma seguidora.