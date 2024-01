Mark Ruffalo revela ter tirado tumor no cérebro do tamanho de uma bola de golfe

O ator Mark Ruffalo contou na segunda-feira (22), no podcast “SmartLess”, que já tirou um tumor no cérebro do tamanho de uma bola de golfe. Ele descobriu o problema após o lançamento do filme “Conte Comigo”, em 2000.

“A enfermeira chama o médico, pude ouvi-los conversando no outro quarto. Ela chega, parece um zumbi e diz: Você tem uma massa atrás da orelha esquerda do tamanho de uma bola de golfe e não sabemos o que é. Não podemos dizer até que seja feita uma biópsia”.

Veja também

Quando descobriu seu diagnóstico, a então esposa do ator, Sunrise Coigney, estava grávida do primeiro filho do casal, Keen, hoje com 22 anos. Mark esperou ela ter o bebê para contá-la sobre sua situação de saúde. “Quando contei isso a Sunny, primeiro ela pensou que eu estava brincando. E então ela começou a chorar e disse: Eu sempre soube que você morreria jovem”.

Mark ainda disse que ficou surdo após a cirurgia de retirada do tumor. “Fiquei completamente surdo de um ouvido e, quando acordei, o lado esquerdo do meu rosto estava totalmente paralisado. Eu não conseguia nem fechar os olhos. Eu estava falando pelo canto da boca”.

A paralisia desapareceu completamente depois de um ano, mas o ator continuou surdo do lado esquerdo.

Mark Ruffalo foi indicado nesta terça-feira (23) pela quarta vez ao Oscar, na categoria melhor ator coadjuvante, por sua atuação no filme “Pobres Criaturas”.