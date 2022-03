Mark Ruffalo compartilha post de Anitta e reforça campanha para jovens tirarem título de eleitor

A campanha iniciada nesta semana por diversos artistas e personalidades brasileiras para incentivar os jovens a partir de 16 anos a tirarem o título eleitoral chama a atenção também de pessoas de fora do Brasil.

O ator Mark Ruffalo, que vive o Hulk, personagem da Marvel, no cinema, entrou na campanha ao compartilhar uma publicação de Anitta no Twitter e encorajar os jovens a participarem das eleições no Brasil em 2022.

"Em 2020, os americanos só derrotaram Donald Trump porque um número recorde de eleitores usaram seus direitos democráticos, principalmente os jovens", pontuou Ruffalo, que é politicamente bastante ativo em suas redes sociais.

Ao ver o compartilhamento de Ruffalo, Anitta voltou ao Twitter para comemorar a interação.

Veja os tuítes

In 2020, Americans only defeated Donald Trump because record voters used their democratic rights, especially young people. To defeat Bolsonaro, Brazilians aged 16 and 17, must register to vote in the next elections. They have until May 4th to do this at https://t.co/EzvkuIzyrL https://t.co/cbIfSWYwZ9 — Mark Ruffalo (@MarkRuffalo) March 24, 2022

Wait a minute..is my idol really interacting with me on Twitter? Jesus...Imma freak out right now, but..coming back to the main subject. YES! I need all my young fans to go vote so we can get this shitty president out of the government in my country before he kills all our Amazon https://t.co/69CU36dfyC — Anitta (@Anitta) March 24, 2022

Além de Anitta, Juliette, Luísa Sonza, Gil do Vigor, Bruna Marquezine e Inês Brasil foram alguns dos nomes que utilizaram as redes sociais para repassar a mensagem da importância das eleições no Brasil em 2022.

Como tirar o título de eleitor

Basta acessar o sistema TítuloNet, selecionar a opção “não tenho” na guia “Título de eleitor” e preencher todos os campos indicados com os dados pessoais, como nome completo, e-mail, número do RG e local de nascimento.

O sistema vai pedir o envio de pelo menos quatro fotografias para comprovar a identidade do eleitor ou eleitora.

Foto em forma de selfie, enquadrando o próprio rosto e segurando um documento oficial de identificação.

Uma foto da própria documentação (frente e verso) usada pela pessoa para se identificar na primeira foto.

Foto de um comprovante de residência.

Os homens com idade entre 18 e 45 anos também devem encaminhar o comprovante de quitação com o serviço militar.

Após o cadastro, é possível acompanhar a tramitação do pedido também pela internet. Para isso, basta acessar a guia "Acompanhar Requerimento" e informar o número do protocolo gerado durante a primeira etapa do atendimento.

Legenda: O e-Título pode ser baixado no telefone celular ou tablet de qualquer plataforma (Android e iOS) Foto: TSE

E-título

Processadas as informações, se não houver nenhuma pendência, basta fazer o download gratuito do aplicativo e-Título no celular ou tablet de qualquer plataforma (Android e iOS) e utilizar a versão digital do documento, dispensando o documento em papel.