Marieta Severo visita amigos atores no Retiro dos Artistas

A atriz Marieta Severo fez uma visita ao Retiro dos Artistas, abrigo de idosos no Rio de Janeiro. No local, ela visitou amigos como o ator Paulo César Pereio, ex-marido de Cissa Guimarães. O artista tem 82 anos e chegou no Retiro em 2020, conforme o Extra.

Marieta ainda reencontrou o ator Silvio Pozatto, de 67 anos. Ele chegou na instituição há um ano e meio em busca de "uma vida mais segura e tranquila”. Solteiro, Silvio morava sozinho em Copacabana, e há 12 anos convive com a doença de Parkinson.

O artista atuou na primeira versão de "Pantanal" e costuma receber visitas das amigas Malu Mader e Patricia Pillar.

As fotos da visita de Marieta foram compartilhas no Instagram do abrigo de idosos, nesta terça-feira (16).