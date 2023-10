Mariana Rios faz longo desabafo após ter casa furtada: ‘não é uma experiência legal’

A atriz Mariana Rios publicou um vídeo em suas redes sociais, na segunda-feira (30), e fez um longo desabado sobre sua casa ter sido furtada. O furto aconteceu no sábado (28), em São Paulo, e os criminosos levaram vários itens de luxo da artista, como bolsas de grife.

No vídeo, Mariana relembrou o início da sua carreira, e quando se mudou para o Rio de Janeiro, aos 18 anos. Ela contou que iniciou sua trajetória profissional vendendo bombons para se manter na cidade.

“Sempre que fui pagar cada coisinha, eu agradeci. Todas às vezes eu agradeço por ter a oportunidade de trabalhar com aquilo que eu gosto, de honrar meu trabalho, de conquistar minhas coisas com meu suor e de ser honesta. Acho que é isso o que a gente leva da vida”, declarou.

Mesmo serena no vídeo, a atriz não escondeu a frustração de ver sua casa invadida. “Isso aconteceu comigo há dois dias, não é uma experiência legal você visualizar imagens de pessoas invadindo sua casa, tirando tudo do lugar e deixando essa energia no local e tirando de você o que demorou anos e anos para conquistar. Não é bom, mas eu agradeço porque sou protegida, agradeço porque eu não estava lá e ninguém estava lá nesse momento”, disse.

Ontem, a Polícia Civil de São Paulo informou que conseguiu digitais em um veículo que estava na casa de Mariana.