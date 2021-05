Mariana Martins relata machismo e diz que foi demitida da Record por fotos nas redes sociais

A jornalista Mariana Martins relatou ter sido demitida da Record Goiás por conta do seu "comportamento" e fotos nas redes sociais. A goiana publicou um vídeo com mais de 6 minutos no Instagram revelando casos de constrangimento e machismo que passou na emissora antes da demissão.

Martins apresentava o jornal "Balanço Geral Manhã" e conta que uma gerente já chegou a dizer que ela "tentava sensualizar" durante o programa.

"Ela achava que eu sensualizava um pouco na hora de falar. Eu sensualizar em um jornal, gente? Eu não sensualizo nem aqui no Instagram. Então, as situações de constrangimento, preconceito e machismo foram inúmeras", desabafa a jornalista.

A demissão ocorreu nesta terça-feira (25). Mariana estava na Record Goiás há dois anos, quando saiu da TV Anhanguera, afiliada da Rede Globo.

Fotos de biquíni

De acordo com Mariana, o caso mais grave aconteceu no começo do mês, durante uma reunião para falar sobre a queda na audiência do jornal. Foto dela de biquíni foram expostas durante o momento.

"Colocaram nessa reunião várias fotos das minhas redes sociais, com a presença de várias pessoas me constrangendo de uma forma absurda. Colocaram fotos minhas de biquíni, fotos minhas em viagens. Dizendo que eu tinha que transformar o meu Instagram em outro, para falar a língua do público", comenta.

A jornalista disse que não a informaram o motivo da demissão, mas, para ela "ficou claro que queria me transformar em uma pessoa que eu não sou".

A Record foi procurada pelo site Notícias da TV e só informou que "desligou a jornalista por questões profissionais".