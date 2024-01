Margot Robbie fala sobre não ter sido indicada ao Oscar 2024: 'Não tem como ficar triste'

A atriz Margot Robbie, que interpretou a Barbie nos cinemas, falou pela primeira vez sobre o filme ter ficado de fora das indicações para "Melhor Diretor" e "Melhor Atriz" no Oscar 2024. A declaração foi feita durante uma exibição especial do longa na noite de terça-feira (30), segundo o Deadline.

Após o filme "Barbie" não ser indicado nas duas categorias, fãs do filme criticaram a premiação. No entanto, Margot afirma não ter ficado triste com o ocorrido. "Não tem como ficar triste quando você sabe que é tão abençoada", declarou.

Contudo, a atriz destacou que a diretora de "Barbie", Greta Gerwig, deveria ter sido indicada na categoria de "Melhor Diretor". "Obviamente, acho que Greta deveria ser indicada como diretora, porque o que ela fez foi algo que só acontece uma vez na carreira, uma vez na vida, o que ela fez, realmente é. Mas foi um ano incrível para todos os filmes", pontuou.

Barbie no Oscar

Enquanto Margot e Greta ficaram de fora, Ryan Gosling foi indicado a categoria de "Melhor Ator Coadjuvante" pela interpretação de Ken, mas lamentou a ausência das colegas na lista de indicados. “Não existe filme da Barbie sem Greta Gerwig e Margot Robbie, as duas pessoas mais responsáveis por este filme que fez história e é mundialmente celebrado", disse em um comunicado.

"Nenhum reconhecimento seria possível para qualquer pessoa no filme sem seu talento, coragem e genialidade. Dizer que estou decepcionado por elas não terem sido indicadas em suas respectivas categorias seria um eufemismo”, reforçou.

Além de Ryan, America Ferrera também foi indicada ao Oscar, na categoria de "Melhor Atriz Coadjuvante", pela atuação em "Barbie". Apesar de Greta não ter sido indicada em "Melhor Diretor", ela está concorrendo a "Melhor Roteiro Adaptado" ao lado de Noah Baumbach.

O longa também foi indicado nas categorias de "Melhor Filme", "Melhor Canção Original", "Melhor Design de Produção" e "Melhor Figurino".