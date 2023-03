Marcus Buaiz e Isis Valverde já assumiram romance para familiares, diz site

Segundo o jornal “Extra”, Marcus Buaiz e Isis Valverde já assumiram o romance para familiares, mas não ainda para os filhos de ambos. O namoro do novo casal “vazou” nos últimos dias, quando eles foram flagrados por brasileiros em Paris, onde ela estava prestigiando a Semana de Moda e ele em reuniões de negócios.

A ideia era contar para os filhos antes de tornar o romance público, mas não deu tempo. Ele é pai de José Marcus e João Francisco, fruto do casamento com Wanessa Camargo, e ela é mãe de Rael, fruto do relacionamento com André Resende.

“Foi uma coincidência dessas da vida eles se encontrarem lá. Muita gente achou que o Buaiz tinha ido só para isso, mas não. Todo ano, nessa época, ele tem compromissos na França. Desta vez coincidiu. Mas eles iriam se encontrar de qualquer modo em outro lugar”, disse uma fonte próxima ao casal ao “Extra”.

Ainda segundo o jornal, eles não estão juntos há muito tempo. Marcus e Isis foram apresentados em São Paulo por amigos em comum, e acabaram ficando juntos em Paris.

Antes da viagem, Marcus foi visto na companhia da modelo Alessandra Ambrósio, já Isis estava com Lucas Pedreira, cunhado de Claudia Leitte, em Caraíva, na Bahia.