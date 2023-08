Márcio Garcia participa de campanha contra consumo de leite de vaca e é alvo de críticas

O ator e apresentador Márcio Garcia participou de uma campanha da organização internacional Mercy For Animals, com críticas diretas à produção de leite de vaca em solo brasileiro, e virou alvo de críticas nas redes sociais.

A publicação, com mais de cinco mil curtidas, recebeu centenas de comentários que alegam desinformação por parte do apresentador e da mensagem central do vídeo.

"Investigações secretas feitas na indústria documentaram que as vacas são tratadas como máquinas de produzir leite e são submetidas a um ciclo constante de inseminação forçada e gravidez, além da traumática separação de seus filhotes", diz a legenda da publicação da MFA no Instagram.

Veja a publicação:

Márcio Garcia é o narrador do vídeo, que aponta o que seria uma gama diversa de problemas na produção leiteira, como os maus-tratos às vacam que produzem o alimento. Além da mensagem, as imagens trazem denúncias de casos que teriam ocorrido no Brasil.

O vídeo, inclusive, foi publicado no próprio perfil do apresentador, mas não disponibiliza espaço para comentários. Também na legenda, Márcio convida para o desafio de uma semana sem consumo de leite de vaca, sugerindo uma substituição do alimentado citado por leites vegetais.

Entidade publica nota de repúdio

Com a repercussão, a Frente das Associações de Bovinos do Brasil (FABB) emitiu nota de repúdio contra o vídeo, argumentando que o material publicado dissemina notícias falsas sobre o setor.

A FABB afirma que 34 bilhões de litros de leite de vaca são produzidos por ano no Brasil, delimitando o país como 3º maior produtor em todo o mundo. Assim, alega a associação, a produção segue exigências sérias "ligadas à sanidade, segurança alimentar e bem-estar animal, medidas desenhadas para melhorar a qualidade e a competitividade do setor lácteo".

Além disso, a nota afirma que o leite é um dos pilares do agronegócio brasileiro e já é penalizado com as importações desenfreadas.