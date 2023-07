Mara Maravilha relata andar com seguranças após denúncias contra Carlinhos Aguiar

A cantora Mara Maravilha e o marido, Gabriel Torres, prestaram queixa-crime contra o apresentador Carlinhos Aguiar o acusando de chantagem e assédio moral.

Em comunicado publicado no perfil de Mara no Instagram, a equipe jurídica da cantora afirma que ela e a família estão andando com segurança.

Os advogados apontam que Carlinhos Aguiar forneceu subsídios para o processo, "criando roteiros que até caberia para televisão, mas NÃO no Tribunal de Justiça".

Mara alega que Carlinhos afirmou que, se tivesse exposto uma briga que teve com ela nos bastidores do SBT, "ela não estaria com essa criança", em referência ao filho dela, de 4 anos.

A briga teria acontecido na época em que os dois participavam do Jogo dos Pontinhos, no Programa Silvio Santos, segundo divulgado pelo Uol.

Carlinhos rebateu as acusações em suas redes sociais e disse que, se tivesse entrado com ação judicial no período da briga, poderia ter impacto no processo de adoção por Mara. O apresentador alega ainda que foi caluniado pela cantora no SBT.