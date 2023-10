Maquiadora Juliana Rocha tem causa da morte revelada; veja pronunciamento do perfil

A maquiadora e influenciadora Juliana Rocha faleceu após caso severo de anemia, segundo confirmação feita no próprio perfil dela no Instagram. A jovem, que tinha 25 anos, faleceu na última segunda-feira (23) e só teve a causa da morte revelada nesta quarta (25).

A postagem feita por meio da rede social explica que Juliana já estava com a saúde fragilizada desde o mês de agosto deste ano, exatamente quando parou de utilizar o perfil no Instagram, onde divulgava conteúdos com frequência.

Juliana, explicou o comunicado, apresentou anemia profunda na época, mas apenas a internação apontou outros problemas mais graves na maquiadora. "No hospital, estavam sendo tomados todos os cuidados cabíveis e possíveis para ela melhorar. Logo descobrimos que ela estava com água no pulmão e pneumonia e estava bem grave o caso dela", diz o texto.

Inicialmente, após alguns exames, suspeitou-se de uma tuberculose por conta 'pontinhos no pulmão'. Com o tempo, verificou-se que a jovem estava com água nos pulmões.

"Na madrugada de domingo para segunda, Juliana teve uma parada cardíaca e não resistiu, infelizmente. A causa da morte foi insuficiência respiratória, água no pulmão e tuberculose miliar", disse a nota, encerrando o texto pedindo para que não se crie mais nenhuma especulação sobre o caso.

Influência nas redes

Juliana Rocha era natural do Rio de Janeiro e compartilhava dicas de maquiagem no perfil no Instagram, além de conteúdos sobre unhas, moda e cuidados com o cabelo.

No TikTok, por exemplo, ela alcançou mais de um milhão de visualizações em um único vídeo, também fazendo resenhas de marcas de influenciadoras famosas. Juliana afirmava gostar de rap e de aproveitar as praias cariocas, fazendo perfis diários nas redes sociais.