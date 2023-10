Cantora gospel Sara Mariano desaparece após evento religioso na Bahia

A cantora gospel e pastora Sara Mariano desapareceu após sair para participar de encontros de mulheres, nas cidades de Camaçari e Dias D'Ávila, na Região Metropolitana de Salvador. O marido da pastora, Aderlan Mariano, afirmou que ela foi vista pela última vez na noite de terça-feira (24). As informações são do portal g1.

Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que ela deixou a residência onde mora, no bairro de Valéria, na capital baiana, e entrou em um carro. Segundo o marido da vítima, ela teria saído para se apresentar nos eventos da igreja.

O desaparecimento de Sara Mariano foi registrado no início da tarde desta quinta-feira (26), no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Veja também

De acordo com a publicação, Aderlan trabalha como produtor da esposa, mas ele disse não saber quem são os responsáveis pelos encontros, uma vez que a participação da cantora nos eventos teria sido negociada diretamente por ela.

Aderlan Mariano ainda alegou as buscas foram dificultadas, pois o chip do celular de Sara Mariano foi desativado no início da noite de quarta-feira (25). Segundo ele, a cantora nunca havia desaparecido, e afirmou que não teve brigas recentes com ela. O casal tem uma filha de 11 anos.

A pastora e cantora gospel possui mais de 50 mil seguidores em uma rede social.