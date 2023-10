Vereador do interior da Bahia é internado após ser atingido por quatro tiros

Um vereador da cidade de Novo Horizonte, na Chapada Diamantina, na Bahia, foi alvejado com quatro tiros na manhã deste sábado (21). Os autores teriam disparado 17 projéteis em sua direção, mas a vítima, identificada como Gean Carlos Santos de Oliveira, 47, sobreviveu.

Conforme publicou o Bahia Notícias, com informações do jornal A Comarca, o político era autor de diversas denúncias contra o Executivo municipal. Ele foi alvejado quando ia da sede do Município para sua fazenda, localizada em uma comunidade chamada Serafim, na zona rural.

De acordo com a publicação, Gean Carlos, após ser atingido, fugiu pelo mato e caiu. Os criminosos chegaram a persegui-lo. Após acharem que o parlamentar estava morto, os homens fugiram em uma caminhonete branca. O vereador foi socorrido para o Hospital Regional da Chapada, em Seabra, onde está internado.

Procurada pelo Diário do Nordeste, a Polícia Civil da Bahia (PC-BA) confirmou que o homem foi levado para a unidade de saúde e afirmou que investiga o crime através da 13ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Seabra). "Autoria e motivação do crime estão sendo apuradas", completou a corporação por meio de nota.