Rifeira é morta a tiros por homens encapuzados em Salvador

Na madrugada desta sexta-feira (20), uma mulher de 36 anos, identificada como Simone Maria de Jesus, foi morta a tiros no bairro de Pau da Lima, em Salvador. A vítima trabalhava com a venda de rifas. Ainda não se sabe a motivação do crime.

Segundo a polícia, Simone estava em casa, localizada na 3ª Travessa São Vicente, quando foi chamava pelos criminosos. Ao abrir a porta, os homens alvejaram a mulher. Moradores da região relataram que o crime foi cometido por cinco homens encapuzados.

A vítima foi levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de São Marcos, mas não resistiu aos ferimentos.

Ao G1, a família de Simone afirmou que ela não tinha envolvimento com o crime. "Era uma pessoa boa, não tinha envolvimento com criminalidade. Colocava rifa para vender uma vez ou outra, para poder ajudar em casa, já que tinha dois filhos", disse o irmão, que preferiu não ter a identidade revelada.

A família descarta que o crime tenha relação com a venda de rifas, pois disseram que tinham "valores irrisórios".